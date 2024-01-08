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Подросток попал в СИЗО за попытку поджечь самолет ВС РФ

Суд отправил 16-летнего россиянина в СИЗО за попытку поджечь бомбардировщик

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Подростка отправили в следственный изолятор (СИЗО) за попытку поджечь военный самолет на авиабазе, расположенной в городе Челябинске. Об этом сообщает сетевое издание «74.ру» со ссылкой на решение Тракторозаводского районного суда.

В материале указано, что под стражей оказался 16-летний россиянин. По версии следствия, молодой человек намеревался совершить диверсию на военном аэродроме Шагол.

Согласно информации журналистов, подростку удалось попасть на территорию воздушной гавани и поджечь находившийся здесь бомбардировщик. Однако сотрудники аэродрома быстро среагировали и потушили огонь.

Как отмечается в публикации, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего. При этом подозреваемым оказался молодой человек из дагестанского города Буйнакска.

По данным издания, нарушитель не имеет судимостей. Однако сейчас его обвиняют в попытке организовать диверсию на объекте Вооруженных сил РФ, что может привести к лишению свободы на срок до 20 лет.

5 января сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали гражданина страны, причастного к попытке совершить диверсию на объекте российского министерства обороны. Как указали представители надзорного органа, мужчина планировал повредить объект на территории Челябинской области по заданию украинских спецслужб.

Ранее суд приговорил жителя Сахалинской области к 15 годам лишения свободы за государственную измену.

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