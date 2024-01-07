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Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении напавшего на семью бойца СВО

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения участника СВО в Ульяновске

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Ульяновской области Сергею Михайлову возбудить уголовное дело в отношении человека, который напал на участника СВО. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении участника СВО и членов его семьи в Ульяновске»,— говорится в заявлении.

Отмечается, что участник СВО сделал замечание паре, которая нарушила общественный порядок у жилого дома. В СК пояснили, что мужчина предпринял попытку душить военного, а также сопровождал свои действия угрозами. Сообщается, что мужчина продолжает угрожать членам семьи участника СВО.

5 января стало известно, что в Челябинской области фигуранта дела о конфликте с участником специальной военной операции (СВО) суд заключил под стражу.

30 декабря в Волгограде пьяный участник СВО жестоко избил таксиста, который якобы назвал его оккупантом.

Ранее сообщалось, что в Челябинске в новогоднюю ночь нетрезвые иностранцы напали на демобилизованных с передовой участников спецоперации и оскорбили их жен.

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