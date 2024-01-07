В правительстве Подмосковья рассказали, когда восстановят теплоснабжение в Климовске

В пресс-службе губернатора Московской области заявили, что в микрорайоне Климовске городского округа Подольск в ближайшие часы будет восстановлено теплоснабжение в 90% домов. Об этом сообщает РИАМО.

В публикации отмечается, что в ближайшее время теплоснабжение будет восстановлено в 44 домах, а после к отоплению подключат 90% жилых зданий.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, в текущий момент в подъездах холодно, часть стояков не работает, а специалистам предстоит большая работа, чтобы прогреть каждую квартиру.

До этого стало известно, что в Подольске возбудили уголовное дело по факту ограничения подачи тепла в жилые дома и организации подмосковного города в первые дни января.

С 4 января в Подольске произошел прорыв теплотрасс, из-за чего многие жилые дома, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения остались без тепла и горячей воды.

Инцидент связали с котельной, которая обеспечивала энергоресурсами микрорайон Климовск. С 6 января в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера.

Ранее выяснилось, как долго от властей Подмосковья скрывали ЧП с отоплением в Подольске.