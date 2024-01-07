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«Поведение полковника неуместно»: в Госдуме оценили реакцию полицейского на избиение девочки мигрантами

Депутат Удальцова раскритиковала реакцию полицейского на избиение тагильчанки мигрантами

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Жители Нижнего Тагила после избиения 11-летней девочки двумя братьями из семьи мигрантов ждут от полицейских оперативной и адекватной реакции, а не «вбрасывания» провокационных реплик во «ВКонтакте». Так в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Анастасия Удальцова прокомментировала разгорающийся скандал из-за оставленной от имени полковника полиции Тараса Булгакова фразы «Раздули из ничего чего» под новостью про избиение ребенка. Как обратили внимание местные жители, Булгаков — замначальника отдела полиции №19, на территории которого и случилось нападение.

«Когда возникают такие ситуации, негативно влияющие на состояние межнациональных отношений в нашей стране, чреватые ростом социальной напряженности, мы вправе ждать от сотрудников МВД оперативной и адекватной реакции — и однозначно не в социальных сетях. На мой взгляд, поведение полковника Булгакова неуместно, о чем свидетельствует и негативная реакция местных жителей на его высказывание. Конфликты на национальной почве, этническая преступность, в том числе с участием несовершеннолетних, — это однозначно не «ничего», это серьезной фактор риска для внутриполитической стабильности России. Фактор, который пытаются и будут пытаться использовать против нас антироссийские силы — внешние и внутренние», — сказала Удальцова.

Парламентарий убеждена, что от ситуаций, подобных нижнетагильской, «отмахиваться нельзя», а при решении конфликтов с участием трудовых мигрантов во главе угла должны находиться интересы россиян.

«Строго говоря, произошедший конфликт должны были предотвратить в порядке профилактики школьная администрация и подразделения по делам несовершеннолетних — вот за работой последних лучше бы и следил господин Булгаков вместо «вбрасывания» провокационных реплик во «ВКонтакте». При этом нужно помнить, что во всех сферах при решении конфликтов, возникающих с участием трудовых мигрантов, во главе угла должны находиться интересы россиян. Об этом не раз говорил президент Путин, в том числе совсем недавно. Это принципиальное положение, которое должны ясно усвоить все: правоохранители, предприниматели, привлекающие иностранцев, сами иностранные работники», — констатировала Удальцова.

29 декабря в Нижнем Тагиле два брата-пятиклассника из семьи трудовых мигрантов, прибывшей в Россию из Азербайджана, избили двух детей недалеко от входа в школу. Девочка-сирота получила тяжелые травмы, с сотрясением мозга и тупой травмой живота она попала в больницу.

Родственники пострадавших детей написали заявление в полицию на подростков и их мать. Они утверждают, что женщина сама нанесла несколько ударов и снимала избиение на видео.

Расследование взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В отношении родителей братьев возбудили административное дело по статье 5.35 КоАП РФ. Агрессивных подростков поставили на учет в ПДН, также проверяют работу сотрудников школы и органов профилактики.

Ранее в Нижнем Тагиле школьники попали в больницу после драки из-за оскорбления.

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