Стало известно, сколько человек приняли участие в рождественских богослужениях в Москве

Более 1 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в Москве. Об этом рассказал глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, слова которого передает ТАСС.

«Несмотря на морозы, более 1 миллиона человек приняли участие в рождественских богослужениях в Москве», — заявил Сучков, отметив, что в Москве в праздничные дни открыто около 550 храмов.

7 января президент России Владимир Путин после рождественской службы рассказал, что вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы Романовой с частицей ее мощей.

До этого Путин поздравил православных христиан и граждан России с Рождеством.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин встретили Рождество в одном из храмов республики совместно с жителями региона.

Сообщалось, что туристы из Москвы застряли в канун православного Рождества на трассе в Нижегородской области.

Ранее депутат Михаил Романов поздравил православных верующих с Рождеством.