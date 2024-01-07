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Стало известно, сколько человек приняли участие в рождественских богослужениях в Москве

Более 1 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в Москве

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Павел Лисицын/РИА Новости

Более 1 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в Москве. Об этом рассказал глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков, слова которого передает ТАСС.

«Несмотря на морозы, более 1 миллиона человек приняли участие в рождественских богослужениях в Москве», — заявил Сучков, отметив, что в Москве в праздничные дни открыто около 550 храмов.

7 января президент России Владимир Путин после рождественской службы рассказал, что вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы Романовой с частицей ее мощей.

До этого Путин поздравил православных христиан и граждан России с Рождеством.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин встретили Рождество в одном из храмов республики совместно с жителями региона.

Сообщалось, что туристы из Москвы застряли в канун православного Рождества на трассе в Нижегородской области.

Ранее депутат Михаил Романов поздравил православных верующих с Рождеством.

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