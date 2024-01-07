Москвичам рассказали о погоде в рождественское утро

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура воздуха в рождественское утро в Москве составила -24,2 °C, ослабление холода начнется с наступлением рабочей недели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, утром 7 января на метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра показал -24,2 °C, на Балчуге — -22,4 °C, МГУ — -23,3 °C, в Тушино – -25,3 °C, что на 12 °C ниже климатической нормы.

Синоптик подчеркнул, что в подмосковном Клину мороз окреп до -30,4 °C.

Тишковец добавил, что ночь на 8 января ожидается морозной, а ослабление холода следует ожидать с наступлением рабочей недели.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что потепление до -10 °C днем ожидается в Московском регионе в первые после новогодних каникул рабочие дни.

Накануне МЧС России предупредило москвичей и гостей столицы об аномальных холодах на Рождество.

Ведомство порекомендовало не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы, а при использовании электрообогревателей не перегружать электрические сети. Кроме того, приборы призвали не оставлять без присмотра.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.