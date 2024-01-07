Политолог назвала важной для Путина тему поддержки участников СВО

В 2024 году встреча президента России Владимира Путина с семьями героев, погибших в ходе проведения специальной военной операции (СВО), уже не первое мероприятие, связанное с участниками спецоперации. Об этом заявила политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

Она напомнила, что первого января глава государства посещал госпиталь, где встречался с бойцами, которые сейчас проходят лечение.

«А вот под Рождество встреча состоялась с семьями героев. Таким образом, мы видим, что эта тема для него исключительно важна, что он по-человечески переживает за каждого пострадавшего человека и за каждую семью, в которую пришло горе или какие-то тяжелые новости», — отметила Федорова.

По словам политолога, Рождество является таким праздником, когда особенно важно оглянуться вокруг и посмотреть на людей с христианской любовью и милосердием.

«Путин всегда принимает участие в службах и других рождественских мероприятиях. Наш президент человек православный и верующий, поэтому для него это совершенно логично», — сказала она.

Федорова подчеркнул, что видно насколько важна эта тема для президента. «Он переживает за людей. На этой встрече Путин еще раз подчеркнул, что власть должна сделать все возможное, чтобы каждый боец и каждая семья, столкнувшаяся с какими-то трудностями или с каким-то горем, получила бы всю необходимую помощь и поддержку», — отметила политолог.

По ее мнению, сейчас задача власти на всех уровнях состоит в том, чтобы быть рядом с людьми и быть неравнодушными к их потребностям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин в канун Рождества встретился в подмосковной резиденции Ново-Огарево с семьями военных, погибших в ходе СВО. По его словам, до этого на новогодние праздники семьям как личным гостям российского лидера в Москве была организована программа посещения различных выставок, представлений, других праздничных мероприятий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин в канун Рождества встретился в подмосковной резиденции Ново-Огарево с семьями военных, погибших в ходе СВО. По его словам, до этого на новогодние праздники семьям как личным гостям российского лидера в Москве была организована программа посещения различных выставок, представлений, других праздничных мероприятий.