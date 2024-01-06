Пожар на складе с картоном в Подмосковье локализовали

Пожар на складе в подмосковной деревне Серково локализовали на площади 1,6 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Стало известно, что горел склад с картоном. Инцидент случился утром 6 января. По предварительной информации, пострадавших нет.

Накануне сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение на мебельном складе в городе Сочи. Днем 5 января МЧС РФ сообщило о пожаре на складе, расположенном на улице Тимирязева в городе Сочи. В заявлении ведомства подчеркивалось, что пламя охватило бокс площадью 1,5 тыс. кв. метров и распространилось на площади 560 кв. метров.

До этого в селе Агвали Цумадинского района Дагестана загорелся спортивный зал, спасатели локализовали пожар. Огонь полностью охватил кровлю одноэтажного здания. Ведомство опубликовало кадры с места пожара. По информации МЧС, никто не пострадал.

Ранее в Екатеринбурге загорелся ресторан на площади 300 кв. метров.