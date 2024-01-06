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Россиянин продает старый портрет Путина за 1,5 млн рублей

Житель ЯНАО хочет продать за 1,5 млн портрет Путина и отдать деньги на нужды СВО

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avito.ru

В Новом Уренгое продают портрет президента России, его владелец планирует отдать вырученные с продажи деньги на нужды СВО. На объявление, опубликованное на «Авито», обратило внимание агентство Ura.ru.

Продавец отметил, что старый портрет Владимира Путина имеет потертости и нуждается в реставрации. При этом за фотографию президента в деревянной рамке владелец попросил 1,5 млн рублей.

«Портрет Владимира Путина. Требуется частичная реставрация. Все средства от продажи пойдут на СВО», — говорится в объявлении.

Пока неизвестно, пожелал ли кто-нибудь приобрести этот лот.

Ранее мужчина проник в офис управляющей компании и унес оттуда портрет Путина.

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