Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине одобрили выход из соглашения о поддержке ветеранов Великой Отечественной

Правительство Украины одобрило выход из соглашения о льготах для ветеранов ВОВ

close
100%
РИА «Новости»

Правительство Украины поддержало законопроект, который предполагает выход из соглашения стран СНГ о поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя украинского кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Речь идет о соглашении, устанавливающем для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов воинов дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Как объяснил Мельничук, положения договора уже учитываются в законодательстве страны либо выполнены, а участвовать в деятельности СНГ Украина старается как можно меньше с 2014 года.

До этого сообщалось, что власти Украины намерены повысить налоги и лишить налоговых льгот физических и юридических лиц в стране ради увеличения поступлений в бюджет. Уточнялось, что Киев намерен вернуть прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц, а для юридических лиц – отменить упрощенную систему налогообложения.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев усомнился в возможностях Украины вернуть долги Западу.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами