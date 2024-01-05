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Немецкая баржа с удобрениями затонула в Дунае

Баржа с тысячей тонн азотных удобрений затонула на границе Сербии с Хорватией

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Wikimedia Commons

В реке Дунай на границе Сербии и Хорватии ушла на дно немецкая баржа Lola 5, которая перевозила тысячу тонн азотных удобрений. Об этом пишет сербский портал РТС.

По данным журналистов, инцидент произошел около 00:00 по местному времени (02:00 мск) — баржа, которую толкал буксир Antonia под флагом ФРГ, врезалась в опору моста неподалеку от хорватского города Илок и сербского Бачки-Паланки. Получив пробоину, баржа затонула.

После случившегося было приостановлено движение по переправе, а хорватские власти закрыли КПП на своей стороне моста. На месте происшествия работают полицейские и экологи, которые устанавливают степень ущерба, нанесенного переправе и окружающей среде.

6 декабря сообщалось о столкновении грузового судна с понтонным мостом в Суэцком канале. Авария произошла неподалеку от города Исмаилия.

А в ноябре подозрительное судно затонуло у острова Лесбос. Предполагается, что оно перевозило грузы на Украину.

Ранее Украина и Румыния договорились о канале «Дунай — Черное море».

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