Выставку-форум «Россия» посетило более 4 млн человек

Количество посетителей международной выставки-форума «Россия» 5 января превысило 4 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба выставки.

Четырехмиллионным посетителем выставки стала Дарья Молодцова, приехавшая вместе с супругом из Тулы. Ей подарили сертификат на посещение лучших виноделен России и туристическую поездку по Краснодарскому краю.

«Я даже не знаю, что сказать. Это не передать словами. Мы ехали на выставку спонтанно. Это невероятно, мы очень рады — это прекрасный новогодний подарок», — отметила Молодцова.

Дарью Молодцову встретили в павильоне № 51. Министерство сельского хозяйства устроило для Дарьи и ее супруга экскурсию по мультимедийной выставке «Путь зерна» и дегустацию блюд из российских продуктов.

Заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов отметил, что на выставке «Россия» важное место отводится агропромышленному комплексу, который сегодня в настоящее время является одним из лидеров национальной экономики.

«Истории и успехам сельского хозяйства посвящена наша экспозиция «Есть свое!», где мы представляем результаты развития отрасли и рассказываем о ее значении не только для всех россиян, но и для жителей многих других стран мира», — добавил он..

До этого сообщалось, что выставка «Россия» побила рекорд по дневной посещаемости. На 3 января она приняла рекордные 156 тысяч гостей. Всего за первые два месяца работы выставку посетили почти 4 миллиона человек.

А 1 января организаторы сообщили, что новогодние мероприятия 31 декабря на выставке «Россия» посетили более 120 тысяч человек. Среди гостей было много участников специальной военной операции, приехавших на ВДНХ со своими семьями.

Напомним, ранее стало известно, что 31 декабря более 120 тыс. человек посетили новогодние мероприятия на выставке «Россия».