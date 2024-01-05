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В парках Москвы можно бесплатно выпить чая, кофе и глинтвейна

В московских парках открылись пункты бесплатной раздачи чая, кофе и глинтвейна

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В московских парках на фоне морозов открылись пункты раздачи, в которых можно бесплатно попить горячие безалкогольные напитки (чай, кофе и глинтвейн). Об этом сообщается на официальным портале мэра Москвы.

С 10:00 до 22:00 гостей и жителей столицы будут угощать горячим чаем в пункте зимнего инвентаря Гончаровского парка и кафе около катка парка «Дубки». В саду «Эрмитаж» — с 11:00 до 17:00 в павильонах проката около катков, а также с 13:00 до 23:00 в зоне Start на катке с натуральным покрытием.

В Парке Горького горячий чай может выпить с 11:00 до 17:00 в партерной части — за аркой главного входа и на Пушкинской набережной. Выпить горячие напитки также можно в парке «Северное Тушино», парке Дружбы, в музее-заповеднике «Коломенское» и других. А в парке «Фили» парке 50-летия Октября будут организованы чайные станции с самоваром, где гостям предложат чай и безалкогольный глинтвейн.

Кроме того, столичные парки подготовили разнообразную программу на время новогодних каникул. Москвичи могут посетить множество мероприятий, покататься на коньках и лыжах, а также принять участие в других зимних забавах, отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается до -17℃.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.

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