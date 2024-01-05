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Жители Ярославской области получат выплаты за отключение света

Жители Ярославской области получат по 15 тысяч рублей из-за отключения света

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Shutterstock/Creative Cat Studio

В муниципальных образованиях Ярославской области пострадавшие из-за отключения отопления или электроснабжения в аномальные холода могут рассчитывать на материальную помощь. Об этом сообщает правительство региона, пишет РИА Новости.

По данным правительства, пострадавшие могут получить выплату почти в 15 тысяч рублей. При этом они должны доказать, что в результате ЧС были нарушены условия их жизнедеятельности.

Проверку будут проводить члены специальной комиссии, которые и решат, полагаются ли выплаты. Все выплаты производятся по заявительному принципу, отметили в правительстве региона.

В Минэнерго Российской Федерации рассказали, что энергетики переведены в режим повышенной готовности во многих регионах России в связи с погодными условиями. В ведомстве подчеркнули, что обеспечивается готовность резервных источников энергии, усилена работа аварийных бригад.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.

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