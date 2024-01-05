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Подросток попал в реанимацию с ножевым ранением после нападения сверстников

«78.ru»: в Петербурге подростка ударили ножом в грудь, когда он шел из магазина

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В Московском районе Петербурга сверстники ударили ножом школьника, который возвращался домой из магазина. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в полицию обратилась мать раненого юноши, женщина сообщила, что ее сын возвращался домой из магазина и по дороге встретил двух молодых людей.

Между подростками завязалась ссора, в ходе которой один из нападавших достал нож и вонзил его в грудь девятикласснику. Пострадавшего школьника в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, за его жизнь борются врачи.

Правоохранители установили, что на мальчика напали двое подростков в возрасте 15-17 лет. Одного из них задержали в квартире по Пулковскому шоссе. 17-летний юноша приехал в Петербург на заработки из Татарстана и работал в супермаркете.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге пьяный рецидивист набросился с ножом на соседа.

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