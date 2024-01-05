Главным оружием России в 2024 году является поддержка обществом участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

При этом Красов отметил, что у участников спецоперации есть все необходимое им оружие и техника, которые умело применяют.

«Все задачи, которые поставил Верховный главнокомандующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, будут выполнены», — заключил парламентарий.

До этого бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что США полностью утратили веру в победу Украины, поэтому подталкивают Киев на переговоры с Москвой.

Директор Евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен заявил в статье Responsible Statecraft, что военный и экономический баланс в конфликте на Украине значительно сместился в пользу России, переломить эту тенденцию уже невозможно.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.