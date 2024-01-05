В Минэнерго рассказали о действиях в регионах РФ в связи с погодными условиями

В министерстве энергетики Российской Федерации рассказали, что энергетики переведены в режим повышенной готовности во многих регионах России в связи с погодными условиями. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что обеспечивается готовность резервных источников энергии, усилена работа аварийных бригад.

В публикации подчеркивается, что в Донецкой народной республике сократилось количество обесточенных потребителей до 2,4 тыс. человек, в Луганской народной республике были завершены первоочередные работы по восстановлению энергоснабжения.

До этого стало известно, что министерство энергетики завершило работы по восстановлению энергоснабжения в Дагестане, которое было нарушено из-за сильного ветра.

Ранее прокуратура Дагестана информировала о том, что более 90 тысяч потребителей остались без электричества из-за массовых сбоев, вызванных сильным ветром.

До этого дикая индейка спровоцировала отключение электроэнергии в городе Сакраменто (американский штат Калифорния) в канун Рождества.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.