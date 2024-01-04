В российском регионе жители поселка пожаловались на массовое отравление суши

Жители поселка Чурилово в Челябинской области пожаловались на массовое отравление после покупки суши и роллов. Об этом они рассказали в соцсетях.

Как выяснилось, десяткам местных жителей пришлось встречать Новый год с диареей. Все они подозревают, что отравились роллами, которые заказывали в филиале «СушиПицца74» на улице Зальцмана.

По словам одной из пострадавших от японской кухни, 31 декабря ее семья заказала в данном заведении суши. И уже через несколько часов после того, как родственники съели заказ, они слегли с температурой, рвотой и диареей. К ним приехал дежурный врач, который диагностировал пищевую токсикоинфекцию.

Об инциденте женщина рассказала в местной группе во «Вконтакте». На ее сообщение откликнулось не менее 15 человек. Все они рассказали, что тоже заказывали роллы в заведении и в итоге слегли целыми семьями.

В самой компании заверили журналистов, что очень ценят своих гостей, поэтому уверены в качестве продуктов. Они пообещали, что выплатят компенсацию тем, кто оформлял у них заказ 31 декабря и обратился с жалобами. Сейчас в «СушиПицца74» проводят внутреннюю проверку. Тем не менее филиал на Зальцмана сейчас закрыт.

До этого более 40 рабочих отравились на стройке нового терминала аэропорта на Камчатке. Оказалось, что строители съели лагман в кафе на территории аэропорта, а через час почувствовали недомогание и тошноту, у некоторых началась рвота. Пострадавших госпитализировали, у них выявили гастроэнтерит. Компанию, поставлявшую еду, проверяют. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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