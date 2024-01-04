В Хабаровске шесть бездомных собак напали на россиянку и попали на видео

В Хабаровске стая из шести собак напала на женщину. Об этом сообщает Telegram-канал NewsKhv.

Инцидент произошел в Южном микрорайоне, на пересечении улиц Малиновского и Рокоссовского. На кадрах с места инцидента заметно, как пострадавшая идет по дороге, когда на нее нападают несколько животных. Впоследствии присоединяются и другие члены стаи.

Собаки повалили россиянку на снег, после чего начали таскать за шубу. Сама женщина пыталась отбиться от псов сумкой, но это не принесло каких-либо результатов. Наиболее вероятно, позже животных кто-то спугнул и они бросились убегать. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. Сотрудники проверят информацию об инциденте и дадут оценку действиям органов, ответственных за отлов и содержание бездомных собак.

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