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В первый день работы выставки «Россия» в новом году ее посетили 156 тысяч человек

Выставку «Россия» 3 января посетили рекордные 156 тысяч человек

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

На выставке «Россия» установлен очередной рекорд посещаемости — в первый день работы форума в новом году ознакомиться с экспозициями пришли 156 тыс. человек, сообщили организаторы мероприятия.

Выставка «Россия» продолжила работу 3 января после технического перерыва, во время которого специалисты обновили экспозиции.

Посетителям предложили специальную новогоднюю программу. В первую очередь она ориентирована на семьи с детьми.

Так, в павильоне № 2 «Сбер» прошел мастер-класс по созданию новогоднего мультфильма — юные гости придумали персонажей, проработали их характеры и диалоги, а затем создали анимацию на мультстанке для покадровой съемки.

Кроме того, ребят научили народной росписи посуды.

Также 3 января на ВДНХ прошел парад Дедов Морозов и концерт от VK, где выступили Тося Чайкина и DJ Грув.

Ранее сообщалось, что новогодние мероприятия 31 декабря на выставке «Россия» посетили более 120 тыс. человек.

Гостями выставки стали жители 89 регионов России, среди них было много участников специальной военной операции и их семей.

Всего за первые два месяца работы выставку «Россия» посетили почти 4 млн человек.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. Все это время гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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