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В Казахстане рухнуло здание кафе из-за взрыва

В Уральске в Казахстане из-за взрыва рухнуло кафе

В кафе Уральска в Казахстане произошел взрыв. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как сообщили очевидцы, сначала произошел хлопок, после которого здание загорелось. В МЧС отметили, что из-за пожара здание площадью 110 кв. метров обрушилось.

Несколько человек пострадало, пишут СМИ. Тем не менее пожар уже потушили, поэтому идет разбор завалов.

До этого пожар случился в Чувашии, где пострадали трое детей и шестеро взрослых. Инцидент произошел в деревне Кожар-Яндоба — в частном секторе загорелся жилой дом и дворовые постройки. Площадь пожара составила почти 200 квадратных метров.

2 января пятиэтажный жилой дом загорелся в Вильнюсе после взрыва. По предварительным данным, очаг пожара находился на втором этаже здания, именно оттуда огонь распространился на квартиры на четвертом и пятом этажах, а затем охватил обе стороны здания.

Ранее мощный пожар произошел в подмосковной Баковке.

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