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В России снизилось количество случаев заболевания гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ и гриппом в РФ за неделю упала на 14,3%

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Shutterstock

Количество случаев заболевания гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в России за минувшую неделю уменьшилось на 14,3% в сравнении с аналогичным периодом ранее. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Зафиксировано снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ на 14,3%», — заявили в ведомстве.

По информации службы, свыше 20% от всех случаев ОРВИ и гриппа зарегистрированы в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Однако превышение среднероссийских значений заболеваемости выявлено в 44 регионах страны.

В публикации отмечается, что уровень заболеваемости коронавирусом продолжает падать и составляет около 55 тыс. случаев инфицирования. Это на 28,6% ниже по сравнению с предыдущей неделей.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко посоветовал носить защитные маски на время подъема заболеваемости ОРВИ.

Ранее в Тамбовской области детей сняли с поезда Москва — Симферополь из-за ОРВИ.

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