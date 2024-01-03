Летевший из Москвы в Махачкалу самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет Airbus A320 рейса Москва — Махачкала подал сигнал тревоги и приступил к снижению. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса Flightradar.

Уточняется, что самолет дважды подал сигнал тревоги над Волгоградской областью спустя почти час полета.

Воздушное судно снижается и готовится к посадке в аэропорту Волгограда.

В октябре пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги, находясь в полете над территорией России.

Код ответчика «Общая тревога» выставили на трех рейсах — Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург и Петрозаводск — Москва. Затем сигналы тревоги подали также рейсы Петрозаводск — Санкт-Петербург и Сабетта (поселок в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. — прим. ред.) — Москва.

В сентябре сообщалось, что самолет, выполнявший рейс из Сочи в Омск, также подал сигнал тревоги и был направлен авиаслужбами на запасной аэродром в Новосибирске. Пилоты рейса посадили судно на грунт на запасном аэродроме Новосибирска.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.