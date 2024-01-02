Генерал-майор Владимир Фролов посмертно награжден званием Героя России

Президент России Владимир Путин посмертно наградил званием Героя России генерал-майора Владимира Фролова, сообщает Telegram-канал «Жога».

Фролов был заместителем командующего 8-й армии. Он героически погиб в марте 2022 года. Обстоятельства его смерти рассказали морпехи ВСУ, взятые в плен на заводе им. Ильича в Мариуполе. По их рассказам, генерал-майор Владимир Фролов получил множественные ранения в ходе боя, а затем был убит снайпером.

Как заявил один из пленных ВСУ, «дали команду снайперу его снять, чтобы он на всех не убил, ведь он стоял до конца».

Владимира Фролова захоронили на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.