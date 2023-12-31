Власти Киева заявили о повреждении двух третей энергетических объектов

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил о повреждении двух третей (63%) энергетических объектов города в 2023 году. Его заявление размещено на сайте мэрии Киева.

«Весь теплый период года тысячи специалистов работали 24/7, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к нынешнему отопительному сезону», — сообщил он.

До этого украинцев предупредили о возможном дефиците электроэнергии.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей. На этом фоне совет ЕС сообщил, что Украина попросила удвоить поставки электричества в страну.

В мае на Украине предложили вдвое увеличить цену на электроэнергию, чтобы привести их к рыночному уровню. Эта мера была реализована 1 июня.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.