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Власти Киева заявили о повреждении двух третей энергетических объектов

Власти Киева заявили о повреждении двух третей энергетических объектов в 2023-м

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МВД Украины

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил о повреждении двух третей (63%) энергетических объектов города в 2023 году. Его заявление размещено на сайте мэрии Киева.

«Весь теплый период года тысячи специалистов работали 24/7, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к нынешнему отопительному сезону», — сообщил он.

До этого украинцев предупредили о возможном дефиците электроэнергии.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей. На этом фоне совет ЕС сообщил, что Украина попросила удвоить поставки электричества в страну.

В мае на Украине предложили вдвое увеличить цену на электроэнергию, чтобы привести их к рыночному уровню. Эта мера была реализована 1 июня.

Ранее снегопад оставил без света полмиллиона человек в ДНР.

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