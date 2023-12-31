Белгородский губернатор рассказал о помощи семьям детей, пострадавших при обстреле

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что родителей детей, которые получили ранения в Белгороде, отправили спецбортом МЧС к местам, где они будут проходить лечение. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что белгородские власти договорились с министром здравоохранения Михаилом Мурашко о помощи родителям пострадавших с проживанием. Их разместят рядом с медицинскими центрами, где дети проходят лечение.

До этого в постоянном представительстве Чехии при Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что поддержка Украины соответствует нормам международного права.

30 декабря ВСУ нанесли удар по центру Белгорода, в результате чего ранения получили более 130 жителей. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в тяжелом состоянии находятся 25 человек.

Специальный борт МЧС РФ доставит в Москву 25 человек, которые получили серьезные ранения в результате обстрела центра Белгорода. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и другим необходимым медицинским оборудованием.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.