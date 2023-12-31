Учительница Путина поздравила бойцов СВО и дала им напутствие

Школьная учительница и классная руководительница президента Владимира Путина Вера Гуревич поздравила участников специальной военной операции (СВО) с наступающим Новым годом и пожелала им скорее вернуться домой с победой. Об этом пишет ТАСС.

«Дорогие наши защитники, сердечно поздравляю вас с Новым годом. Пусть он принесет вам прибавление сил, здоровье. А мужества и стойкости вам не занимать!» — обратилась пенсионерка к бойцам.

Гуревич также дала бойцам и напутствие на будущее. Она отметила, что надеется на то, что военные действия в ближайшем будущем прекратятся, а российские солдаты вернутся домой.

Вере Гуревич сейчас 90 лет. Она была классным руководителем Путина в средней школе. Президент не раз называл ее в числе тех людей, кто оказал на него наиболее сильное влияние. Президент отмечал, что до сих пор общается с ней.

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