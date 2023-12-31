Врач дал один совет после употребления алкоголя

После употребления алкогольных напитков лучше оставаться в тепле не менее трех часов, однако небольшое количество алкоголя перед выходом на улицу допустимо, если предполагается в скором времени зайти в тепло. Об этом РИА Новости заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Из-за алкогольного опьянения происходит большинство трагедий, связанных с переохлаждением. После принятия алкогольных напитков нужно оставаться в тепле не менее трех часов», — рассказал он.

По словам Тяжельникова, ощущение тепла после принятия алкогольных напитков на холоде является мнимым. Он объяснил, что спиртное расширяет поверхностные сосуды из-за чего происходит быстрая теплопотеря.

«Повышенная теплоотдача создает временный тепловой фронт вокруг тела, поэтому человек не мерзнет. Холодовые рецепторы на коже отключаются, мозг не дает команду на спазм периферических сосудов для прекращения потери тепла, однако температура тела быстро падает», — указал врач.

До этого доктор медицинских наук, психиатр-нарколог психиатрической клиники «Госпитальная» Игорь Куреков заявлял, что уровня употребления алкоголя, который был бы безвредным для здоровья, не существует.

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