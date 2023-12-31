Полпред ЦФО Щеголев прибыл в Белгород

По поручению президента РФ Владимира Путина в Белгород прибыл полпред в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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«Провели оперативное совещание с силовым блоком», — отметил глава региона.

Он уточнил, что полпреду в ЦФО доложили «о текущей обстановке». По словам Гладкова, вместе прошли по точкам прилетов вражеских снарядов, встретились с жителями, с сотрудниками «Белгороблагоустройства», волонтерами и бойцами терробороны, которые занимаются устранением последствий массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне губернатор Белгородской области доложил Путину и премьер-министру страны Михаилу Мишустину об обстановке в Белгороде после атаки со стороны украинской армии. Гладков рассказал, что было проведено заседание оперативного штаба, где все главы силовых структур доложили о тех мерах, которые принимает каждая служба для обеспечения и усиления безопасности региона.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.