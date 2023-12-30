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Полуторагодовалый ребенок выпил средство для прочистки труб

В Пензенской области ребенок отравился средством для прочистки труб

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Из Пензенской области в Москву доставили полуторагодовалого ребенка, который случайно выпил жидкость для прочистки труб. Об этом сообщает портал PenzaInform.

Полуторагодовалого мальчика в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу, ребенок остался без присмотра взрослых, добрался до бытовой химии и сделал глоток жидкости для прочистки труб.

Пензенские врачи сделали все возможное и спасли пострадавшему жизнь. Чтобы продолжить лечение, ребенка решили госпитализировать в столицу.

Детский омбудсмен региона Елена Столярова обратилась в аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, подключился региональный минздрав. Это позволило маме и мальчику выехать на реанимобиле в Москву.

Ранее двухлетний мальчик получил ожог пищевода из-за набора «Юный химик».

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