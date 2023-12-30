В Турции самолет выехал за пределы ВПП во время посадки

Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) во время посадки в аэропорту на юго-востоке Турции. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

По информации канала, самолет вылетел из аэропорта Ататюрк в Стамбуле и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки в аэропорту Диярбакыра. На место происшествия направлены группы помощи.

До этого сообщалось, что в Камчатском крае Самолет Як-40, выполнявший санитарный рейс, при посадке в аэропорту Оссора выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В августе самолет Boeing 737-800 при посадке в аэропорту Новокузнецка выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В связи с необходимостью проведения технических работ после инцидента вылет рейса N 4-324 Новокузнецк – Санкт-Петербург был перенесен.

В марте в главке МЧС по Мурманской области сообщали, что пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Мурманска при попытке взлета.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.