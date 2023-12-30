В Златоусте девятилетний мальчик провалился в колодец, заметенный снегом

В Златоусте ребенок провалился в открытый колодец и сам вызвал спасателей. Об этом сообщается в Telegram-канале поисково-спасательной службы Челябинской области.

Девятилетний мальчик упал в заметенный снегом люк во время прогулки. ребенок не растерялся и сам позвонил в экстренные службы. Он рассказал спасателям, что не пострадал, но выбраться из колодца не может.

«Самым сложным оказалось найти открытый люк после прошедших снегопадов — если бы не телефон, найти ребенка в малолюдном районе, вдали от жилых домов, на склоне, за дорогой, было бы крайне сложно», — рассказали в поисково-спасательной службе.

Поиски мальчика заняли время, спасатели находились с ним на связи. Ребенка удалось достать из двухметрового колодца, его передали бригаде скорой помощи.

Ранее шестиклассник вытащил ребенка из канализационного люка и спас ему жизнь.