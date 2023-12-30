Израильское СМИ уличили в публикации фейка о Магомеде Мусаеве

Публикация израильской онлайн-газетой The Times of Israel материала «Была ли российская франшиза MacDonald's продана подставному лицу с целью получения сверхприбылей?», породила волну интереса в русскоязычных Telegram-каналах и некоторых СМИ к владельцу и члену совета директоров Forbes Russia Магомеду Мусаеву.

В материале от 27 декабря израильские журналисты ссылаются на «тайные записи» разговоров Магомеда Мусаева, переданные анонимными источниками. Издание, в частности, заявляет, что Мусаев якобы обсуждал перспективы продажи российских активов компании McDonald's Арсену Канокову.

О том, что «аудиозаписи сфабрикованы, а журналисты The Times of Israel даже не потрудились направить запрос предпринимателю», — сообщила пресс-служба Магомеда Мусаева, подчеркнув, что о готовящейся провокации им стало известно еще в начале декабря. Ранее публикации, основанные на подложных аудиоматериалах, якобы связанных с Мусаевым, появлялись и в других СМИ.

В частности, в качестве примера пресс-служба приводит кейс с пропавшей публикацией London Post (издания, по данным на собственном сайте, аффилированного с российским PR-агентством), «представляющей собой более раннюю копию «сенсации» «The Times of Israel»». Пропавшая публикация, как следует из вэб-архивов – была практически идентична, появившейся позднее в уже израильском СМИ. Более того, в ней были пропуски для цитат, которые, по утверждению пресс-службы Мусаева, «по всей видимости, не были согласованы с «заказчиком» до момента публикации». Однако, провисела она недолго и потом была удалена.

Последовательность и характер материалов, по мнению пресс-службы, позволяет говорить, что публикация в The Times of Israel «является фейком, частью кампании по очернению репутации бизнесмена Магомеда Мусаева».

«Материал апеллирует к неназванным анонимным источникам, ранее скомпрометирован в сомнительном СМИ, и не соответствует стандартам журналистики», — утверждают в пресс-службе предпринимателя.

В конце ноября американская газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что сделка по продаже Forbes Media Group стоимостью $800 млн группе инвесторов во главе с американским техническим руководителем Остином Расселом сорвалась после того, как были подняты вопросы о потенциальном российском или другом иностранном влиянии на приобретение.