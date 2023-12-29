Экономист призвал сократить премии учителей и увеличить оклады

В России необходимо сократить премиальную часть зарплат педагогов и увеличить окладную. Такое мнение в эфире «Радио 1» озвучил экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России Сергей Калашников, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина увеличить доходы учителей в тех регионах, где они ниже, чем в среднем по стране.

«Надтарифная часть, где все доплаты, выплаты за совместительство, за классное руководство составляют иногда в 10 раз больше, чем сам тариф. И учителя попали в этот капкан. Это опасно тем, что размер надтарифа зависит от руководителя: хочу — дам, не хочу — не дам, очень удобно управлять таким коллективом», — сказал Калашников.

Он также призвал разграничить образовательную и воспитательную обязанности учителей. По мнению эксперта, воспитанием в школах должны заниматься отдельные сотрудники.

27 декабря Путин в ходе заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника заявил, что вопрос оплаты труда педагогов является важнейшим.

Глава государства напомнил, что в 2012 году принималось решение об увеличении средней зарплаты учителей до уровня среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе.

По словам российского лидера, необходимо увеличить доходы преподавателей в тех регионах, где они существенно ниже, чем в среднем по стране. Учительский труд должен оплачиваться по единым и прозрачным правилам, подчеркнул президент РФ.

Ранее россиянам рассказали, кому повысят зарплату с 1 января.