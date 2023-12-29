Регионы Северо-Западного федерального округа презентовали свои достижения на ВДНХ

О достижениях в инфраструктурном развитии и промышленности регионов СЗФО гостям выставки-форума «Россия» рассказали в ходе прошедших на ВДНХ Днях регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщили организаторы выставки.

В рамках своих презентаций главы регионов отметили, что президент России Владимир Путин оказывает поддержку всем ключевым проектам, субъекты держат высокий темп развития и демонстрируют социально-экономическую стабильность.

Гостям выставки рассказали об успехах в машиностроении, сообщив, что в уходящем году на заводе «Лада Санкт-Петербург» было запущено производство автомобилей Lada X-Cross 5. В планах на 2024 год — расширение производительности до 35 тыс. автомобилей.

Одними из перспективных проектов 2023–2024 годов на выставке назвали порты и терминалы в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Усть-Луга».

Здесь строится первый на российской Балтике универсальный торговый терминал Lugaport, который обеспечит перевалку самой широкой номенклатуры грузов объемом более 24 млн тонн в год. Зерновой комплекс терминала, который будет введен в эксплуатацию в 2024 году, станет самым крупным зерновым комплексом на Балтике, а морской торговый порт «Усть-Луга» с 13 уже действующими терминалами станет самым крупным портом в России.

Кроме того, на ВДНХ было представлено одно из крупнейших в мире металлургических предприятий, которое функционирует в Вологодской области — Череповецкий металлургический комбинат, на котором трудятся 23 тыс. человек.

Также гостям Дней регионов СЗФО рассказали, что эти субъекты вносят большой вклад и в обороноспособность страны и достижение целей специальной военной операции.

По мнению директора департамента по работе с регионами ЭИСИ, члена Общественной палаты РФ Дарьи Кислицыной, Дни регионов — формат, который несет в себе в том числе познавательную миссию, и субъекты СЗФО смогли ярко раскрыть этот аспект.

Политический консультант Владимир Лубянко отметил, что Северо-Запад — важный форпост России для развития приоритетных направлений, в том числе арктического. Он уточнил, что портовая инфраструктура СЗФО, тесно связанная с масштабными проектами, создаст импульс к дальнейшему развитию макрорегиона.

На международной выставке-форуме «Россия» продолжаются Дни регионов Центрального федерального округа, а после их завершения начнутся отраслевые дни, где можно будет узнать о достижениях и результатах развития страны в промышленности, сельском хозяйстве, науке и т.д.