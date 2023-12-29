Участники «Движения Первых» в образах Дедов Морозов поздравили военных и врачей

В разных регионах страны проходит акция «Российский детский Дед Мороз». Юные активисты из «Движения первых» поздравляют тех, кто проведет праздничную ночь и январские каникулы на работе и службе — бойцов специальной военной операции, сотрудников Пограничной службы ФСБ России, полицейских, врачей, спасателей, работников коммунальных служб. Дети нарядились в костюмы Дедов морозов и Снегурочек, чтобы вручить подарки взрослым и выразить им благодарность за труд. Об этом сообщили в пресс-службе «Движения Первых».

По словам председателя правления «Движения Первых» Григория Гурова, ребята своими руками готовят подарки, чтобы создать новогоднее настроение и напомнить взрослым, что Новый год — это, прежде всего, время чудес и исполнения желаний.

По всей стране прошло более 14 тыс. мастер-классов по изготовлению подарков и открыток.

Активисты движения из Запорожской области поздравили военных батальона имени Павла Судоплатова и подарили им поделки и письма со словами поддержки.

Ребята из Мурманской области поздравили сотрудников пограничной комендатуры пограничного контрольно-пропускного пункта Ена.

Школьники из Смоленской области совместно с представителями клуба-музея СССР и Смоленского государственного института искусств расписали чемоданы под новогоднюю тематику и сложили в них новогодние елки, сладости, поздравительные открытки для бойцов СВО.

Ребята из Москвы поздравили врачей Морозовской больницы.

«Накануне праздников для нас, врачей Морозовской больницы, стало большой радостью получить поздравления от команды «Движения Первых», спасибо им за новогоднюю атмосферу, эмоциональное тепло, за открытки и поделки, сделанные своими руками!», — сказал главврач Морозовской больницы Валерий Горев.

Акция «Российский детский Дед Мороз» продлится до 13 января. На сегодняшний день в ней приняли участие более 46 тыс. ребят, которые поздравили уже порядка 57 тыс. представителей различных профессий.