Для депутата гордумы Томска Фадеевой запросили 10,5 года колонии

В Советском районном суде Томска представитель Генпрокуратуры России Роман Болдырев запросил 10 лет и шесть месяцев колонии для депутата гордумы Томска и экс-координатора местного штаба Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Ксении Фадеевой. Об этом сообщается в Telegram-канале ее группы поддержки.

«Томские прокуроры настаивают на виновности Ксении», — говорится в сообщении. Сторона обвинения попросила приговорить Фадееву к 10,5 года именно колонии общего режима, так как строгий режим для женщин не применяется. При этом судья Дмитрий Худяков назначил оглашение приговора на 9:00 мск 29 декабря.

Сотрудники правоохранительных органов из Москвы задержали Фадееву в конце 2021 года. Ее обвиняют в организации экстремистского сообщества (часть 3 статьи 282.1 Уголовного кодекса России) и в участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (часть 3 статьи 239 УК).

Согласно версии следствия, в январе и апреле 2021 года депутат призывала жителей Томска к несанкционированным акциям протеста в поддержку Навального.

По решению суда, депутату запретили использовать средства связи, а также посещать публичные мероприятия. В ноябре ее перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.

При этом Фадеева внесена в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности Росфинмониторинга.

Ранее объявили в розыск соратника Навального.