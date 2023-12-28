Челябинец взял лопату и закопал чужой автомобиль

Житель Челябинска взял лопату и зачем-то закопал автомобиль местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации канала, инцидент произошел накануне вечером, когда женщина не смогла выехать на дорогу на Daewoo Matiz от дома на улице Цвиллинга, 63. Дорогу занесло снегом, машина забуксовала. Поэтому горожанка была вынуждена оставить ее припаркованной. Она отправилась домой.

Когда она вернулась утром, то увидела, что на крыше и лобовом стекле автомобиля лежит полметра снега вперемешку со щебнем.

Женщина посмотрела записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как незнакомый мужчина подошел к ее машине с лопатой и начал забрасывать ее снегом.

До этого россиянин закопал арестованный автомобиль в снег и заявил приставам, что машина сгорела от молнии.

Ранее в Саратове автомойщик избил коллегу черенком от лопаты из ревности.