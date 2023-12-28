Девочка из города Камызяк отправила письмо Путину и оказалась в Чечне

Девочка из города Камызяк Астраханской области отправила письмо с новогодним желанием президенту России Владимиру Путину и оказалась в Чечне. Об этом сообщает чеченское министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации в Telegram-канале.

Арина Курманьязова приняла участие в мероприятии «Хоровод дружбы». В нем участвовали дети участников специальной военной операции (СВО), а также дети, которые представляют национальности, проживающие в Чечне. Девочка в письме указала, что хочет посетить Чеченскую Республику. По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова была организована поездка в регион вместе с матерью. Для них будет организована экскурсия по достопримечательностям Грозного.

27 декабря Рамзан Кадыров пригласил участников вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой в университет спецназа. Кадыров назвал само мероприятие «сатанинским» и «позорным». Политик предложил участникам вечеринки исправить свое положение.

Ранее Кадыров ответил людям, которые критикуют его за лишний вес.