Экс-министр труда рассказал о влиянии новогодних праздников на экономику

Из-за длинных новогодних каникул снижаются экономические показатели в январе, заявил экс-министр труда, экономист Сергей Калашников. Однако в целом по показателям эффективности труда Россия лидирует, отметил он в интервью НСН.

Снижение экономики во время январских праздников фиксируется в последние 30 лет, сказал Калашников.

«Это из-за того, что практически полмесяца мы отдыхаем, — добавил он. — Если люди не работают, то, естественно, они ничего не производят. Продление новогодних каникул восприняли с энтузиазмом. Дискуссия идет: сократить или нет, перенести на майские… В информационном и экспертном поле это обсуждается ровно 25 лет».

Несмотря на это, в сравнении с другими странами Россия по показателем эффективности труда «выбивается вперед», особенно когда нужно что-то «взять авралом», подчеркнул Калашников. По его мнению, это больше вопрос национальной психологии, а не экономики.

Напомним, в предстоящие праздники россияне будут отдыхать в течение десяти дней – с 30 декабря по 8 января.

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