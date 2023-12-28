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В Индии нашли десятки осколков после взрыва у посольства Израиля

The NIE: в Индии нашли десятки осколков после взрыва у посольства Израиля

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Индийские эксперты нашли несколько десятков металлических фрагментов взрывного устройства после произошедшего взрыва у посольства Израиля в Нью-Дели, произошедшего 26 декабря. Об этом сообщает издание The New Indian Express со ссылкой на представителя лаборатории судмедэкспертизы страны.

«Группы наших сотрудников находились на месте происшествия в течение последних двух дней, проводя тщательный обыск территории. Мы обнаружили несколько десятков фрагментов металлических шаров, разбросанных по окрестностям», — сказал эксперт.

По предварительным данным, взрыв был малой мощности, вероятно, по причине детонации самодельного взрывного устройства.

В ноябре парламент Южно-Африканской республики (ЮАР) проголосовал за закрытие посольства Израиля.

До этого автомобиль на полном ходу врезался в полицейское ограждение, установленное у здания посольства Израиля в Токио.

Ранее подозрительные пакеты нашли у посольств США и Израиля в столице Новой Зеландии.

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