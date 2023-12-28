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Движение машин по Военно-Грузинской дороге временно остановлено

МЧС РФ: движение машин по Военно-Грузинской дороге приостановлено из-за непогоды

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Павел Лисицын/РИА Новости

Движение автомобильного транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МЧС РФ по Северной Осетии.

В заявлении уточняется, что речь идет об участке пути между городом Владикавказ и населенным пунктом Ларс. Ограничения действуют с 13:00 (совпадает с мск) и могут быть отменены особым распоряжением, подчеркивается в публикации.

«Запрещено движение всех видов автотранспортных средств <...> в направлении на выезд из Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

22 декабря управление МЧС РФ по Северной Осетии также оповестило граждан о приостановке движения транспортных средств по Военно-Грузинской дороге. Данное решение было принято в связи с ухудшением погодных условий, однако в тот раз ограничения коснулись только грузовых автомобилей.

Через два дня Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии распорядился закрыть для некоторых видов машин дороги в Армению и Турцию. Из-за непогоды на трассы в целях безопасности перестали пускать прицепной и полуприцепной автомобильный транспорт.

Ранее россиянам рассказали о правилах зимней езды на автомобилях.

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