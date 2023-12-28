«Мы любим ее такой, какая она есть»: в администрации Солигалича отреагировали на критикую «пизанской» елки

Покосившуюся елку из города Солигалич Костромской области, которую в сети прозвали «пизанской», исправили в середине декабря по требованию заказчика. Об этом «Газете.Ru» рассказал замглавы администрации Владимир Сучилов. По его словам, чиновники не реагируют на каждое замечание по поводу елки. При этом чиновник отметил, что елка выглядит лучше некоторых, хоть и до кремлевской ей «далековато».

«Работы по выправке уже провели, наверное, 15 декабря. Подрядчик исправил елку по замечанию заказчика, вот и все. Знаете, у нас без этого есть работа нормальная, а не реагировать на каждый комментарий. У нас таких инцидентов каждый день чего-нибудь да вылезает, так что это как бы в порядке вещей. Если справедливое замечание — реакция идет, а если просто неконструктивная критика — у каждого есть право выражать свое мнение. Понимаете, кому-то елочка может нравиться, кому-то нет по разным причинам. Может, у него дома что-то нехорошо — вот и елочка не понравилась, например. Мы любим ее такой, какая она есть. Она не хуже и не лучше каких-то других, в среднем я имею в виду, конечно. До кремлевской ей, конечно, далековато, но получше некоторых», — сказал он.

Фотографии покосившейся елки, которую установили на главной площади в Солигаличе, ранее появились в местных сообществах в социальной сети «ВКонтакте». По данным портала «K1News.Ru», дерево простояло ровно один день, а позже накренилось, чем вызвало беспокойство местных жителей. После появления публикаций о «пизанской» елке в СМИ горожане встали на защиту украшения площади — назвали ее «красивой» и отметили, что на ВДНХ дерево от Костромской области «не лучше».

Ранее в Соль-Илецке новогоднюю елку украсили гигантскими «помидорами».