Участникам СВО объяснили накопление трудового стажа

У участников специальной военной операции (СВО) продолжает накапливаться трудовой стаж даже в период нахождения в зоне боевых действий, так как они не уволены со своих рабочих мест. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает ТАСС.

«Те, кто у нас на сегодняшний день на СВО присутствуют, они же не уволены с рабочих мест. Соответственно, стаж у них формируется», — заверил глава Минтруда.

По его словам, для участников военной операции предусмотрена своя система определения стажа, которая отличается от стандартной. «То есть там никто не обижен», — заключил Котяков.

Согласно постановлению правительства, период участия в спецоперации на Украине засчитают в их страховом стаже в двойном размере. Документ действует как в отношении мобилизованных, так и в отношении добровольцев и контрактников.

В начале декабря президент России Владимир Путин подписал новую версию закона «О занятости населения». В нем прописали приоритет по трудоустройству для участников СВО и членов их семей.

При этом депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Андрей Исаев предлагал использовать опыт подтверждения трудового стажа жителей новых регионов России для бойцов частных военных компаний (ЧВК).

Ранее Минобороны России раскрыло статистику по мобилизованным.