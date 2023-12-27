Волонтеры-медики приняли участие в сборе подписей в поддержку Путина

Волонтеры-медики принимают активное участие в сборе подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году, сообщила ТАСС главврач московской больницы №52, сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко.

«Вы и ваши коллеги принимаете активное участие и в работе штаба, и в сборе подписей, огромное человеческое спасибо, потому что это очень важно», — сказала она на встрече с волонтерами.

Лысенко отметила, что будущее России решается именно сейчас.

«Нам выпала честь, выпала сложность, удача — возможность участия в чем-то великом, и, конечно, к этому невозможно равнодушно относиться, потому что будущее нашей Родины, детей, профессии и всего, что с нами будет происходить, решается сейчас», — заявила она.

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 23 декабря.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.