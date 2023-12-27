Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Волонтеры-медики приняли участие в сборе подписей в поддержку Путина

Главврач Лысенко: сейчас решается будущее России

close
100%
Артем Геодакян/ТАСС

Волонтеры-медики принимают активное участие в сборе подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году, сообщила ТАСС главврач московской больницы №52, сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко.

«Вы и ваши коллеги принимаете активное участие и в работе штаба, и в сборе подписей, огромное человеческое спасибо, потому что это очень важно», — сказала она на встрече с волонтерами.

Лысенко отметила, что будущее России решается именно сейчас.

«Нам выпала честь, выпала сложность, удача — возможность участия в чем-то великом, и, конечно, к этому невозможно равнодушно относиться, потому что будущее нашей Родины, детей, профессии и всего, что с нами будет происходить, решается сейчас», — заявила она.

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 23 декабря.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами