Главу администрации Черноморского района Наталью Писареву отправили в отставку. Чиновница подтвердила информацию «РИА Новости Крым».

Решение было принято Черноморским районным советом, сессия совета состоялась в среду, 27 декабря. Писарева покидает свой пост с 29 декабря.

«Да, это так. С 29 декабря [прекращаются мои полномочия] по семейным обстоятельствам», — рассказала чиновница.

Женщина руководила администрацией района с марта 2023 года.

До этого глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал проявлением шизофрении заявление министра обороны Украины Рустема Умерова о вероятном захвате Крыма Украиной в 2024 году.

До этого бывший командующий войсками НАТО в Европе и американский адмирал в отставке Джеймс Ставридис написал, что правительство Украины, вероятно, будет вынуждено отказаться от попыток вернуть под свой контроль Крым и другие утраченные территории.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.