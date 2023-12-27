Попова: мир вокруг России «горит» корью

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мир вокруг России «горит» корью. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 24».

«Те вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены к нам были из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123», — рассказала она.

По ее словам, это большие цифры.

«Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», — заявила Попова.

25 декабря сообщалось, что на юридическом факультете Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) зафиксировали вспышку кори.

22 декабря сообщалось, что в ближайшие дни в регионы России будут отгружены 367 тысяч доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита. 14 декабря президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции прокомментировал проблему с нехваткой вакцин в России.

Ранее россиянам объяснили, как не заболеть под Новый год и после него.