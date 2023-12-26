Противники передачи России госдачи в Пицунде собрались у парламента Абхазии

В Абхазии у здания парламента страны начали собираться противники передачи государственной дачи в Пицунде в собственность России. Видео с гражданами, приходящими к зданию парламента, опубликовали в Telegram-канале «Апсны Хабар».

По данным канала, люди начали собираться с 15:00 мск после того, как стало известно, что сегодня парламент планирует ратифицировать соглашение по передаче госдачи. Как заявил пришедший на митинг бывший кандидаты в президенты Абхазии Микаа Леван, протестующие не будут расходиться, пока «вопрос не будет решен в пользу народа». В итоге парламентское заседание перенесли на 27 декабря.

Как писал ТАСС, соглашение о передаче госдачи в Пицунде России было подписано в Кремле 19 января 2022 года. Согласно документу, РФ на безвозмездной основе получает имущественный комплекс государственной дачи «Пицунда», земельный участок в 180 га с реликтовым парком и прилегающую к нему акваторию моря.

Противники соглашения утверждают, что оно не соответствует абхазской конституции и законам республики.

21 июля 2022 года депутаты направили запрос в конституционный суд о соответствии соглашения конституции страны, однако 3 августа инстанция вернула его обратно, сославшись на то, что запрос не отвечает по форме требованиям кодекса о конституционной юрисдикции.

До этого президент Абхазии Аслан Бжания поддержал решение Владимира Путина о выдвижении на предстоящих выборах.

Ранее в Абхазии возникли проблемы с поставками нефтепродуктов из России.