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Во флотский суд во Владивостоке поступило первое дело о терроризме

В Тихоокеанский флотский суд во Владивостоке поступило первое дело о терроризме

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Председатель Тихоокеанского флотского военного суда во Владивостоке Сергей Михайлюк заявил, что в суд поступило первое дело о терроризме. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас уже первое дело (о терроризме. — «Газета.Ru») поступило сегодня по подсудности нашей, с Чукотского автономного округа», — сообщил Михайлюк.

Он также отметил, что обвиняемым является житель Чукотки, который призывал уничтожить чиновников.

Ранее Тихоокеанский флотский военный суд сообщил, что Фокинский гарнизонный военный суд в Приморье приговорил мобилизованного к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за троекратное оставление воинской части. Представитель суда указал, что гражданин РФ три раза с ноября 2022 по март 2023 года оставлял место службы и отправлялся проводить время домой. Первый раз осужденный после отсутствия вернулся сам, затем еще два раза его находили правоохранители.

Суд признал мужчину виновным по нескольким пунктам статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации (самовольное оставление части или места службы).

Ранее двух мобилизованных признали виновными в применении насилия в отношении командиров в Ульяновске. Суд назначил Малясову 6 лет лишения свободы, а Федорову — 5,5 лет, они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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