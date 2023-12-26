Лайнер Astoria Grande внезапно сменил курс со Стамбула на Трабзон

В Сочи пассажирам, которые прибыли на рейс в Стамбул, сообщили, что лайнер направится в другой турецкий город — Трабзон. Об этом сообщает Telegram-канал «Туподар — Краснодар».

Отмечается, что пассажиры лайнера Astoria Grande уже вызвали представителей полиции и Следственного комитета.

«Купили предновогодний круиз Астория Гранде в Стамбул, тур заменили на Трабзон. Разницу не возвращают, что-то обещают, официальных заявлений не делают. Звоним в саму компанию — они информацию никакую не дают и говорят, что сами впервые в такой ситуации и протоколов решения таких проблем у них нет», — сказал один из пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Грузии полицейские задержали 23 человека за участие в митинге против прибытия из России в Батуми пассажирского лайнера Astoria Grande. Отмечается, что, по неподтвержденной информации, среди задержанных есть и украинка, также протестующая против захода корабля в грузинский порт.

Ранее в ЕС рассказали, какой политики по России ждут от Грузии.