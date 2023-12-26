Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лайнер Astoria Grande внезапно сменил курс со Стамбула на Трабзон

Лайнер Astoria Grande без предупреждения сменил курс со Стамбула на Трабзон

close
100%
Princess Cruises

В Сочи пассажирам, которые прибыли на рейс в Стамбул, сообщили, что лайнер направится в другой турецкий город — Трабзон. Об этом сообщает Telegram-канал «Туподар — Краснодар».

Отмечается, что пассажиры лайнера Astoria Grande уже вызвали представителей полиции и Следственного комитета.

«Купили предновогодний круиз Астория Гранде в Стамбул, тур заменили на Трабзон. Разницу не возвращают, что-то обещают, официальных заявлений не делают. Звоним в саму компанию — они информацию никакую не дают и говорят, что сами впервые в такой ситуации и протоколов решения таких проблем у них нет», — сказал один из пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Грузии полицейские задержали 23 человека за участие в митинге против прибытия из России в Батуми пассажирского лайнера Astoria Grande. Отмечается, что, по неподтвержденной информации, среди задержанных есть и украинка, также протестующая против захода корабля в грузинский порт.

Ранее в ЕС рассказали, какой политики по России ждут от Грузии.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами